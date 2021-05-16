Берлин, , 23:24 — REGNUM 16 мая в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» в рамках предпоследнего 33-го тура немецкой Бундеслиги 2020/21 «Ред Булл Лейпциг» спас ничью в матче с «Вольфсбургом», проигрывая по ходу первого тайма со счетом 0:2. Итоговый счет противостояния — 2:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 12-й минуте матча 27-летний немецкий оттянутый форвард Максимилиан Филипп, арендованный из московского «Динамо», вывел «волков» вперед после передачи Максимилиана Арнольда — 0:1. В конце первого тайма Филипп удвоил преимущество гостей — 0:2. В дебюте второй половины 22-летний фланговый нападающий сборной Нидерландов Джастин Клюйверт вернул «быков» в игру, замкнув передачу Марселя Забитцера — 1:2. На 78-й минуте Марсель Забитцер восстановил равновесие, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 2:2.

Желтые карточки получили Бенжамин Хенрихс (20'), Ибраима Конате (36'), Марсель Забитцер (45'), Кевин Мбабу (52'), Максимилан Арнольд (60') и Боте Боку (86').

Бригада арбитров: Феликс Цваер | Марко Ахмюллер | Рафаэль Фольтин | Кристоф Гюнш | Гвидо Винкманн.

Стартовые составы команд:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате (Упамекано, 63'), Клостерманн, Забитцер, Форсберг (Кампль, 87'), Нкунку, Лаймер (Хайдара, 46'), Хенрихс (Анхелиньо, 46'), Поульсен, Клюйверт (Хи Чхан, 70').

«Вольфсбург»: Кастельс, Лакруа, Силва, Мбабу, Брукс, Филипп (Гилавоги, 79'), Боку, Шлагер, Арнольд, Герхардт, Вегорст.

«Ред Булл Лейпциг», набрав 65 очков, укрепился на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» с 61-м очком остался на четвертой строчке.