Санкт-Петербург, , 22:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержаны двое молодых людей, которые на тротуаре Невского проспекта на электросамокатах сначала сбили с ног одного пешехода и скрылись, а спустя несколько часов там же сбили и избили другого мужчину, сделавшего им замечание. Идет поиск остальных участников «банды самокатчиков», найти которых поручили федеральные структуры.

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

Об инцидентах на Невском проспекте стало известно после публикации записей камер видеонаблюдения, на которых были зафиксированы хулиганские выходки группы молодёжи, передвигавшейся на электросамокатах на пешеходной зоне. Это видео посмотрел председатель СК России Александр Бастрыкин и поручил петербургским правоохранителям установить и найти злоумышленников. Следственными органами ГСУ СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Вскоре оперативно-розыскные мероприятия дали результат.

«По подозрению в совершении преступления следователями совместно с сотрудниками полиции задержаны молодые люди в возрасте 21 года и 20 лет. Один из фигурантов является студентом ВУЗа. Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили 16 мая в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, вечером 13 мая на пешеходном тротуаре Невского проспекта подозреваемые вместе с сообщниками на значительной скорости совершили столкновение с неустановленным мужчиной, после чего скрылись с места происшествия.

Около 2 часов ночи 14 мая на Невском проспекте они совершили наезд на местного жителя, 1980 года рождения, после чего принялись избивать пострадавшего руками и ногами. Мужчина был госпитализирован в больницу с различными травмами и переломами. По данным СМИ, он работает врачом, а также является литератором.

Идет процесс установления других лиц, причастных к этим преступлениям, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, несколько дней назад в Петербурге было принято решение об ограничении скорости движения самокатов по городу до 15 км/ч. Также решено установить запрет парковки самокатов у метро на пути следования пешеходов, и парковки самокатов ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге запретят бросать самокаты у метро и на остановках