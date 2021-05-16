Иерусалим, 16 мая, 2021, 22:14 — ИА Регнум. В результате обрушения трибуны в синагоге в Израиле пострадали более 160 человек, еще двое — погибли. Об этом сообщили в израильской службе скорой помощи Magen David Adom в соцсети Twitter.

Facebook.com/israelpolice После обрушения

ЧП произошло 16 мая в поселении Гиват-Зеэв к северу от Иерусалима.

«167 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о более чем 60 пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая в Израиле во время молитвы в синагоге обрушилась трибуна.

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