Минск, , 20:40 — REGNUM Авиация Североатлантического альянса в ходе учений, с большой долей вероятности, отрабатывает нанесение ударов по Белоруссии и России, сообщил 16 мая заместитель начальника генерального штаба ВС республики генерал-майор Игорь Король.

По его словам, в 2021 году авиация НАТО, а именно США, по сопредельной территории совершила девять таких полетов.

«И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Белоруссии, так и по России», — сказал Король в эфире телеканала CTV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава стратегического командования Соединенных Штатов Чарльз Ричард заявил, что вероятность начала ядерной войны США против России или Китая существует.

Ричардс подчеркнул, что впервые со времен холодной войны Пентагон рассматривает возможность прямого военного конфликта с ядерной державой. При этом он утверждает, что Россия и Китай начали проводить более агрессивную политику на мировой арене.

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