При обрушении трибуны в синагоге в Израиле пострадали около 60 человек
Иерусалим, 16 мая, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Около 60 человек пострадали в результате обрушения трибуны в синагоге в Израиле. Об этом сообщили в израильской службе скорой помощи Magen David Adom в соцсети Twitter.
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После обрушения
ЧП произошло в поселении Гиват-Зеэв к северу от Иерусалима.
«Трибуна рухнула в Гиват-Зеэве, сотни людей молились, — говорится в сообщении. — … примерно 60 человек получили ранения».
Ранее ряд СМИ сообщал, что 16 мая во время молитвы в синагоге в пригороде Иерусалима обрушилась трибуна.
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