Иерусалим, 16 мая, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В пригороде Иерусалима в синагоге во время молитвы обрушилась трибуна. Об этом 16 мая сообщил ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михэаль Зингерман.

Facebook.com/israelpolice На месте обрушения

По его словам, в результате инцидента серьезно пострадали пять или шесть человек.

«Нет тяжело пострадавших, — сказал он. — Есть пять или шесть пострадавших, чье состояние оценивается как средней степени тяжести».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.