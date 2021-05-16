В пригороде Иерусалима в синагоге обрушилась трибуна
Иерусалим, 16 мая, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В пригороде Иерусалима в синагоге во время молитвы обрушилась трибуна. Об этом 16 мая сообщил ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михэаль Зингерман.
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На месте обрушения
По его словам, в результате инцидента серьезно пострадали пять или шесть человек.
«Нет тяжело пострадавших, — сказал он. — Есть пять или шесть пострадавших, чье состояние оценивается как средней степени тяжести».
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.