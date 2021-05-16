Лос-Анджелес, США, , 19:52 — REGNUM Режиссёр Адам Шенкман намекнул, что в ближайшее время поклонники фильма «Фокус-покус» узнают новости о ходе съёмок сиквела. Публикацию он разместил 15 мая на странице в Instagram.

«На этой неделе появятся огромные новости», — написал Шенкман, дав понять, что речь идёт о второй части «Фокус-покус». Кинематографист отметил, что с проектом «всё действительно хорошо».

https://www.instagram.com/p/CO5ywKIjqRr/

Напомним, в апреле СМИ сообщили, что Адам Шенкман уступил должность режиссёра Энн Флетчер, но остался в проекте. Ожидается, что премьера «Фокус-покус 2» может состояться в октябре 2021 года, когда в США будут отмечать Хэллоуин.

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