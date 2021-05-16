Лондон, 16 мая, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Патрульный корабль Trent, который принадлежит военно-морским силам (ВМС) Британии, направляется через Чёрное море в Одессу. Об этом 16 мая говорится в сообщении посольства Британии в Турции в соцсети Twitter.

Royalnavy.mod.uk Патрульный корабль Trent ВМС Великобритании

«Trent проходит Босфорский пролив и направляется в Одессу», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 12 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Франции над акваторией Чёрного моря.

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