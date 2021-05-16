Челябинск, 16 мая, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Челябинской области 15 мая обнаружили 92 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

zdrav74.ru Вакцинация от коронавируса. Челябинская область

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С начала пандемии случаев заражения выявлено уже 61 703. Выздоровели 56 154 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 2776 человек. Скончались ещё девять граждан с коронавирусом, в том числе восемь от ковида.