Нижний Новгород, 16 мая, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Уровень подготовки студентов в российских высших учебных заведениях падает. Об этом сегодня, 16 мая, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе всероссийского форума «Молодежь и наука».

kremlin.ru Президент Российской академии наук Александр Сергеев

По словам Сергеева, уровень подготовки выпускников вузов продолжает снижаться — эту тенденцию переломить не удалось. Во многом это связано со снижением уровня школьного образования, считает президент РАН.

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить», — отметил Сергеев.

Он добавил, что вузы довольно часто справедливо указывают на то, что студенты к ним приходят неподготовленными, и виной тому низкое качество образования в школе.

«Но когда университетам высказывается такая претензия, <…> то университеты кивают на школы: «А из школы кто приходит?» Такие что, извините, надо таблицу умножения учить», — рассказал президент РАН.

Сергеев подчеркнул, что в школьном образовании есть ряд серьезных проблем, одна из которых — отсутствие идеологии, которая должна строиться на тех ценностях, которые бы объединяли граждан России.

Совершенно необходимо поднимать престиж и статус учителя, так как именно от педагогов в образовательном процессе зависит очень многое. Работать с учителем должны и университеты, и Академия наук — это очень важная деятельность.