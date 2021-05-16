Киев, 16 мая, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что Владимиру Зеленскому не стоит оставаться в должности президента Украины и ему стоит понять, что «это не его». Об этом политик рассказал в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

«Я не считаю, что было бы правильным, чтобы Зеленский оставался в должности своей далее», — сказал Рябошапка.

На уточняющий вопрос журналиста, должен ли Зеленский досрочно уйти в отставку, Рябошапка ответил, что Зеленскому стоит признать свое президентство «ошибкой», так, как он не может оправдать надежд своих избирателей «на разрушение олигархически-клановых отношений» в украинской политике.

«Мне кажется, что речь может идти не об импичменте, а о том, чтобы Зеленский понял, что это не его… что была своего рода ошибка и он не сможет оправдать надежд людей на изменение правил и на разрушение олигархически-клановых отношений в политике в нашем государстве. Все-таки победа Зеленского — это не победа Зеленского над Порошенко, это все-таки победа за будущее. И люди просто не могли больше жить по старым правилам. Он эти надежды уже реализовать не сможет. Поэтому было бы справедливым, по крайней мере в отношении тех 73% людей, которые за него проголосовали, честно сказать: «я не смог», — подытожил Рябошапка.

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Напомним, ранее в партии «Европейская солидарность» призвали президента Украины Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции, а дачу в Конча-Заспе передать детям, как он когда-то и обещал.

Отметим, Руслан Рябошапка был генеральным прокурором Украины с 29 августа 2019 года по 5 марта 2020 года.