Киев, , 07:58 — REGNUM В партии «Европейская солидарность», лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко призвали президента Украины Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции в 4 тысячи квадратных метров, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 14 мая в пресс-службе политической силы.

«Европейская Солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции в 4 тысячи квадратных метров, жить как Голобородько (главный герой сериала «Слуга народа», роль которого исполнил Владимир Зеленский — ИА REGNUM), а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям — только не своим», — говорится в заявлении.

В пресс-службе партии указали на то, что Владимир Зеленский является миллионером и обладает недвижимостью на Украине и за рубежом, но при этом «доит» государственный бюджет, чтоб обеспечить себе «люксовое проживание» в государственной резиденции.

В дальнейшем в заявлении перечислили недвижимое имущество, которым владеет семья Владимира Зеленского. Среди недвижимого имущества, которым по информации «Европейской солидарности» владеет семья украинского президента, дом в Италии площадью более 400 квадратных метров, семь квартир, одна из которых в Лондоне, другая в — Ялте. Кроме того, в заявлении напомнили о квартире Владимира Зеленского, которая находится в Киеве и расположена на улице Грушевского, 9, то есть в пешей доступности от офиса президента Украины.

«Поэтому «Европейская Солидарность» поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях — законно или незаконно, морально или аморально — проживает в Конча-Заспе», — говорится в заявлении.

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Напомним, 14 мая Владимир Зеленский поручил установить перечень лиц, проживающих в государственных резиденциях в Конча-Заспе и Пуща-Водице в Киевской области. Речь идет об аудите более сотни государственных зданий и дач. По словам украинского президента, при его предшественнике Петре Порошенко в конце 2014 года на государственных дачах поселились разные «непонятные личности».