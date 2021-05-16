Нижний Новгород, , 13:50 — REGNUM Новым главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород» может стать Александр Кержаков. Об этом 16 мая сообщает «Матч ТВ».

При этом накануне 38-летний специалист объявил о том, что он покидает место главного наставника томской команды «Томь».

Также известно, что в следующем сезоне «Нижний Новгород», занявший по итогам сезона нынешнего третье место в Футбольной национальной лиги, будет выступать в Российской Премьер-лиге.

Отметим, два последних матча нижегородская команда провела под руководством исполняющего обязанности главного тренера Антона Хазова, так как перед 41-м туром ФНЛ клуб расстался с Робертом Евдокимовым.