Дублин, , 12:36 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил бразильца Чарльза Оливейру с победой над американцем Майклом Чендлером в бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

«Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в лёгком весе в истории. Интересно, кто станет 12-м…» — написал Макгрегор на своей странице в соцсети Twitter

При этом осенью 2018 года Макгрегор, который на тот момент был чемпионом UFC в легком весе, проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, а позднее снова уступил ему же в бою-реванше.

Отметим, ранее Чарльз Оливейра победил досрочно на Майкла Чендлера в бою за титул чемпиона UFC. в легком весе. Данный титул стал вакантным после того, как Хабиб Нурмагомедов в конце 2020 года принял решение завершить спортивную карьеру.