Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Стоимость акций американского производителя электромобилей Fisker выросла на 14% на фоне сообщений о запуске совместного производства с тайваньской компанией Foxconn. Об этом сообщает CNBC.

Компании Fisker и Foxconn договорились сотрудничестве в феврале 2021 года. 14 мая генеральный директор Fisker Хенрик Фискер сообщил о закрытии этой сделки. Эта новость привел к росту стоимости акций Fisker на 14,5%.

Планируется, что Fisker и Foxconn построят в США новый завод для совместного производства электромобилей. Ожидается, что предприятие будет запущено в 2023 году. Планируемая мощность нового завода составит не менее 150 тысяч электромобилей в год.

В последние годы контрактный производитель электроники Foxconn наращивает сотрудничество с автомобилестроительными компаниями. В начале 2021 года Foxconn заключила соглашение о совместном производстве электромобилей с китайскими компаниями Byton и Geely.

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