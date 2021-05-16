Эдмонтон, Канада, , 08:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» уверенно обыграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

В составе победителей шайбами отметились Бо Хорват (22-я минута, в большинстве), оформивший в матче дубль Мэттью Хаймор (50-я и 54-я) и Трэвис Бойд (50-я).

Автором единственного гола «Ойлерз» стал шведский защитник Адам Ларссон (13-я).

Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов не отметился в матче результативными действиями за 16 минут 11 секунд игрового времени.

Отметим, это последняя для команд встреча в рамках регулярного чемпионата НХЛ, по итогам которого «Эдмонтон» финишировал на втором месте Сверенного дивизиона лиги, выйдя в плей-офф Кубка Стэнли. «Ванкувер» занял последнее, седьмое место и не попал в плей-офф.