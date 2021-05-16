Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Американский оператор трубопроводов Colonial Pipeline восстановил работу в штатном режиме после кибератаки. Об этом сообщает пресс-служба Colonial Pipeline.

Компьютерные системы Colonial Pipeline подверглись атаке с помощью вируса-вымогателя 7 мая. Кибератака привела к закрытию крупнейшей в США трубопроводной системы для нефтепродуктов.

12 мая компания начала повторный запуск трубопроводной системы. 15 мая Colonial Pipeline вновь начала обслуживать клиентов в Техасе, Луизиане, Миссисипи и других штатах на востоке США.

«Мы вернули систему к нормальному режиму работы и вновь доставляем миллионы галлонов топлива в час на рынке, которые обслуживаем», — сообщили в Colonial Pipeline.

13 мая агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что компания Colonial Pipeline заплатила выкуп хакерам, организовавшим кибератаку на её системы. Отмечалось, что компания выплатила хакерам почти $5 млн в криптовалюте для восстановления работоспособности компьютерных систем.

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