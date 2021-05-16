Москва, , 05:25 — REGNUM Некоторые виды маринадов для шашлыка могут пагубно повлиять на здоровье при употреблении этого популярного мясного блюда. Об этом 15 мая рассказала врач-диетолог Ирина Морозова порталу «Телеграф».

По словам специалиста, к потенциально опасным маринадам для шашлыка относятся все, в основе рецептуры которых есть уксус или майонез. При воздействии высоких температур майонез выделяет жиры и вещества, которые опасны для организма человека. Уксус же в маринаде оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт, а его постоянное употребление может вызвать болезни почек.

Нежелательными для употребления назвала Морозова и маринады на основе кефира. Как пояснила диетолог, кефир препятствует усвоению железа и белка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, как, по словам диетолога, сделать шашлык полезным для здоровья.

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