Кито, , 04:29 — REGNUM Материально-техническую поддержку военных запросила нефтегазовая компания Petroecuador в связи с блокировкой месторождения нефти Эден-Ютури коренным населением Эквадора. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что члены общины кечуа Эль-Эден блокировали свободное передвижение в 12 блоке месторождения Эден-Ютури, который находится в провинции Орельяна. Блокировка началась 10 мая и, несмотря на все попытки компании Petroecuador договориться с коренным населением Эквадора, прийти к соглашению не удалось.

Нефтегазовая компания запросила материально-техническую поддержку у вооруженных сил, чтобы осуществить замену технического персонала и доставку продовольствия и сырья для нормального функционирования месторождения. Отмечается, что на заблокированном месторождении в сутки добывалось более 28 тыс. баррелей нефти, остановка работ на месторождении грозит экономическими потерями всей стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке работы общественного транспорта в столице Эквадора, городе Кито, из-за дефицита средств на топливо и техобслуживание.

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