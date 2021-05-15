Курган, 15 мая, 2021, 23:43 — ИА Регнум. В Курганской области к 15 мая подтверждены 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 22 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Павительство Курганской области Вакцинация против COVID-19.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 15 мая выявлено 20 895 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 514 человек, скончались 403 пациента с COVID-19.