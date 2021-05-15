Рим, , 23:39 — REGNUM 15 мая в Риме на «Стадио Олимпико» в рамках предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А по футболу встретились «Рома» и «Лацио». Римское дерби завершилось уверенной победой «волков» со счетом 2:0.

Первый мяч в конце первой половины забил атакующий полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян после передачи Эдина Джеко. На 78-й минуте экс-нападающий «Барселоны» Педро удвоил преимущество «волков» — 2:0. В конце матча Франческо Ачерби был удален с поля после второй желтой карточки.

Желтые карточки также получили Бруну Перес и Давиде Сантон. На матче работала бригада арбитров во главе с Лукой Паретто.

Составы команд:

«Рома»: Фузато, Карсдорп, Ибаньес (Кумбулла, 38'), Манчини, Перес (Сантон, 46'), Кристанте, Пеллегрини (Вильяр, 72'), Дарбо, Мхитарян, Эль-Шаарави (Педро, 72'), Джеко (Мойораль, 90').

«Лацио»: Рейна, Раду (Кайседо, 73'), Ачерби, Марушич (Фарес, 73'), Лейва, Альберто, Лулич (Фелипе, 59'), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 84'), Ладзари, Иммобиле, Мурики (Перейра, 59').

«Рома», набрав 61 очко, укрепилась на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с 67-ю очками расположился строчкой выше.