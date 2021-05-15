Берлин, , 22:05 — REGNUM 15 мая в своем официальном Twitter-аккаунте сборная Германии по хоккею объявила заявку на предстоящий мундиаль, который пройдет в Латвии. Чемпионат Мира 2021 начнется 21 мая и закончится 6 июня.

Вратарская позиция: Брюкманн («Адлер»), Нидербергер («Айсберен»), Тройтле («Нюрнберг»).

Защитная линия: Бюттнер («Вольфсбург»), Брандт («Штраубинг»), Гаванке («Манитоба»), Хольцер («Автомобилист»), Мюллер («Айсберен»), Мюллер («Кельн»), Новак («Дюссельдорф»), Зайдер («Регле»), Вагнер («Ингольштадт»).

Линия нападения: Бергманн («Сан-Хосе»), Эдер («Штраубинг»), Крэммер, Айзеншмид, Лойбл, Плахта (все из «Адлера»), Фишбух («Дюссельдорф»), Кастнер, Петерка (оба из «Ред Булла»), Кюнхакль («Бриджпорт»), Ноблеьс, Петерка, Пфедерль, Райхель (все из «Айсберена»), Ридер («Баффало»), Тиффельс («Кельн»).