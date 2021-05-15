Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM В Свердловской области депутат думы Артёмовского городского округа Геннадий В. и его сын задержаны по подозрению в причастности к убийству. Об этом пишут СМИ.

По данным источника ТАСС, преступление было выявлено в сентябре 2003 года. Задержанным уже предъявили обвинение. Суд отправил их в СИЗО на два месяца.

Отметим, официальных данных о задержании и аресте этих лиц пока нет. Тем не менее в региональном отделении «Единой России» уже заявили о том, что приостанавливают его членство в партии.