Москва, 15 мая, 2021, 17:33 — ИА Регнум. «Омерзительной ложью с первого до последнего слова» было то, что иногда сообщали в СССР. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, комментируя свое заявление о ненависти к советской власти.

Николай Ганибаев ИА Красная Весна Анатолий Чубайс

«Утром включаешь радио (во времена СССР — прим. ИА REGNUM) и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька», — сказал Чубайс. — … Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова».

Он отметил, что являлось враньем 100 процентов того, что «ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь». По его словам, то, что это вранье, все прекрасно понимали.

По его словам, ложь была во время собрания трудящихся, на первомайской демонстрации и в новостях по телевизору.