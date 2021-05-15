Калуга, 15 мая, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 мая. Днём ранее, 14 мая, в регионе было также зарегистрировано 53 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 866 человек, 1434 человек находятся на лечении, 33 тыс. 110 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе скончались 322 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

По данным министерства здравоохранения региона, в медучреждениях области развёрнуто 850 инфекционных коек. На лечении в стационарах с диагнозом COVID-19 находятся 710 пациентов. На инвазивной ИВЛ — пять человек, на неинвазивной ИВЛ — 18 человек, кислородную поддержку получают 570 человек. Резерв коечного фонда — 140 коек. Охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию составляет 204,8 на сто тысяч населения.