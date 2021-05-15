Новосибирск, , 16:24 — REGNUM После перезагрузки с большей долей вероятности приоритетным направлением работы общество «Знание» станет просветительская деятельность в области сохранения исторической правды. А именно — противодействие попыткам фальсификации истории.

Эта тема в последнее время все чаще звучит в эфирах федеральных каналов. О важности сохранения истории часто заявляют президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.

«В частности, первые лица государства неоднократно акцентировали внимание на том, что сохранение правды о знаковых событиях нашей страны, подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, — одна из приоритетных задач государства. Что может стать эффективным средством, «прививкой» против мифов и домыслов? Например, публикацию документов-первоисточников, архивных материалов. Важна работа, связанная с патриотическим воспитанием, развитием общественных движений. Не исключено, что часть из этой работы будет проведена платформой «Знание», — заявила журналистам политтехнолог из Новосибирска, директор АНО ДПО «Институт политики и технологий» Татьяна Косачева.

Читайте ранее на эту тему: «Общество «Знание» должно заряжать на важные стратегические проекты»