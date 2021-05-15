Киев, 15 мая, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Украину центром и сердцем Европы. Соответствующую запись 15 мая украинский лидер разместил в своем микроблоге в Twitter по случаю празднования дня Европы на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Украина — это Европа. И мы — европейцы. Мы — центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностями и стремлениям», — написал он.

По словам украинского президента, то, что граждане Украины являются европейцами, а Украина — Европой, «доказали» участники массовых беспорядков на Украине в 2014 году.

«Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы», — добавил Зеленский.

По словам украинского президента, возглавляемое им государство «обязательно будет» в Европейском союзе.

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Напомним, 4 апреля в годовщину создания НАТО главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал украинскую армию «щитом Европы», а вступление страны, которую он представляет, в НАТО, по его словам, не только укрепит Украину, но и усилит Организацию Североатлантического договора.