Киев, , 14:00 — REGNUM Главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал украинскую армию щитом Европы. Об этом говорится в опубликованном 4 апреля обращении главкома ВСУ по случаю годовщины создания НАТО.

. «За последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — сообщает пресс-служба генерального штаба вооруженных сил Украины

Хомчак добавил, что вступление Украины в НАТО не только укрепит страну, но и усилит Организацию Североатлантического договора.

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Напомним, ранее посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, что Киев может поделиться с США своим опытом борьбы с дезинформацией, а Украина и США по ее словам совместно противодействуют «российскому влиянию и на Украине и в Соединенных Штатах».

Отметим, согласно утверждению украинской пропаганды, вооруженные силы Украины с 2014 года воюют не только с вооруженными силами Республик Донбасса и мирным населением Донецкой и Луганской Народных Республик, но и якобы с армией Российской Федерации.