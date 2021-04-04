Киев, 4 апреля 2021, 14:00 — REGNUM Главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал украинскую армию щитом Европы. Об этом говорится в опубликованном 4 апреля обращении главкома ВСУ по случаю годовщины создания НАТО.
Хомчак добавил, что вступление Украины в НАТО не только укрепит страну, но и усилит Организацию Североатлантического договора.
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Напомним, ранее посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, что Киев может поделиться с США своим опытом борьбы с дезинформацией, а Украина и США по ее словам совместно противодействуют «российскому влиянию и на Украине и в Соединенных Штатах».
Отметим, согласно утверждению украинской пропаганды, вооруженные силы Украины с 2014 года воюют не только с вооруженными силами Республик Донбасса и мирным населением Донецкой и Луганской Народных Республик, но и якобы с армией Российской Федерации.