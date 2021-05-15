Мадрид, , 14:43 — REGNUM Новым главным тренером мадридского футбольного клуба «Реал» вместо французского специалиста Зинедина Зидана может стать Рауль. Об этом 15 мая сообщает газета Marca.

По данным источника, руководство мадридской команды рассматривает Рауля в качестве преемника Зидана.

При этом Рауль в период с 2018 по 2019 год тренировал юношескую команду «Реал», а с 2019 года является главным наставником резервной команды «Реала» — «Реал Кастилья».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан намерен по окончании нынешнего сезона покинуть своих подопечных.