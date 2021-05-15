Москва, 15 мая, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Чешские власти демонстрируют, что они не способны к проведению объективного расследования взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и предпочитают перекладывать вину на «внешнего врага» в лице России. Об этом 15 мая говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который распространила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крумловский замок. Чехия

В комментарии обращается внимание на опубликованный 14 мая в чешской газете Mlada fronta Dnes материал о пропаже со складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений.

Кроме того, уточняется, что на этот раз комментарии по этому поводу, как следует из материала, не дают ни Государственная инспекция органов безопасности Чехии, ни Национальный центр по борьбе с организованной преступностью, ни отдельные причастные к данному делу следователи.

«Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий», — говорится в сообщении.

«Во всей этой истории очевиден лишь один факт — в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», — также добавляется в сообщении Захаровой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чешские власти болезненно восприняли решение России внести Чехию в список недружественных России стран.