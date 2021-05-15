Сеул, , 13:42 — REGNUM Шесть из десяти жителей Южной Кореи поддерживают идею о помиловании де-факто главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательские компании Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International и Hankook Research.

Согласно результатам опроса, проведённого среди 1003 человек старше 18 лет, 64% респондентов поддерживают идею о помиловании, 27% респондентов — придерживаются противоположного мнения, 9% — не определились с ответом.

Известно, что социологический опрос был проведён на фоне растущих призывав представителей деловых кругов и политиков помиловать Ли Чжэ Ёна.

Напомним, что вице-председателя компании Samsung Electronics приговорили к 2,5 годам тюрьмы за причастность к делу о коррупции с участием бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и её подруги Чхве Сун Силь. Ли Чжэ Ён должен выйти из тюрьмы в июле 2022 года.

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Отметим, что 10 мая, во время пресс-конференции, посвященной четвертой годовщине инаугурации президента Мун Чжэ Ина, глава государства отметил, что примет решение по делу о помиловании, прислушавшись к общественному мнению.