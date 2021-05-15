Казань, 15 мая, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам региона жестко пресекать интернет-ресурсы, героизирующие устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильнара Галявиева. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба главы Татарии.

Ильназ Галявиев. Фото с личной страницы Ильназа Галявиева в соцсети «ВКонтакте»

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Сообщается, что на совещании Минниханову было доложено о выявлении в интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни. Глава региона дал поручение правоохранительным органам жестко пресекать деятельность этих интернет-ресурсов.

Политик заявил, что своей деятельностью такие интернет-ресурсы на фоне трагедии в казанской гимназии побуждают к совершению подобных действий. Любые попытки романтизировать Галявиева должны ставиться правоохранительными органами на особый контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая 19-летний Галявиев, ранее приобретший на законных основаниях огнестрельное оружие, устроил стрельбу в гимназии №175, в которой он ранее учился. Погибли девять человек, в том числе семеро детей и две учительницы.