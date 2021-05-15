Дублин, 15 мая, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Национальная служба здравоохранения Ирландии была вынуждена приостановить работу всех компьютерных систем из-за кибератаки, заявил министр Ирландии по государственным закупкам и электронному правительству Оссиан Смит. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Кибератака на компьютерные сети службы здравоохранения Ирландии была зафиксирована 14 мая. Власти решили отключить системы для предотвращения дальнейшего распространения вредоносной программы. Ожидается, что для полного восстановления функционирования компьютерных систем потребуется несколько дней.

Атака на компьютерные системы службы здравоохранения Ирландии проводилась с использованием вируса-вымогателя. Программное обеспечение этого типа блокирует доступ к информации в поражённых системах. Как правило, после таких атак злоумышленники требуют от жертв выкуп за восстановление повреждённой информации.

Оссиан Смит заявил, что этот инцидент стал, возможно, крупнейшим киберпреступлением против правительства Ирландии. Он добавил, что за атакой стоит международная организация киберпреступников.