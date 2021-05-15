Мадрид, , 11:18 — REGNUM Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан намерен по окончании нынешнего сезона покинуть своих подопечных. Об этом 15 мая сообщает TeleMadrid.

По информации источника, 48-летний французский специалист собирается уйти из мадридской команды, так как он морально и физически устал от напряжения. При этом уточняется, что он покинет клуб несмотря на то, станет ли «Реал» в нынешнем сезоне победителем чемпионата Испании или нет.

Отметим, Зинедин Зидан вновь стал главным наставником «Реала» в 2019 году и до того тренировал команду с 2016 по 2018 год. Во время его руководства мадридская команда трижды выиграла Лигу чемпионов и два раза стала чемпионом Испании. В нынешнем сезоне «Реал» после 36 туров набрал 78 очков и находится на втором месте турнирной таблицы испанской Примеры.