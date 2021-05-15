Варшава, 15 мая, 2021, 10:20 — ИА Регнум. 14 мая на полигоне в Агане, что на западе Польши, стартовали международные военные учения Resolute Castle — 21. В них принимают участие американские и польские военные. Об этом в эфире Polskie Radio сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

(сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO Польские солдаты поднимают флаг НАТО

«Это еще одни международные военные учения, проведенные в Польше Соединенными Штатами Америки. Их целью выступает расширение базы подготовки и материально-технического снабжения Военного учебного центра в Жагани и учебного центра сухопутных войск в Дравске, что в Западно-Поморском воеводстве», — заявил министр.

По словам Блащака, с польской стороны участие в учениях примут подразделения инженерных войск Вооруженных сил Польши. Учения продлятся до 17 мая.