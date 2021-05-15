Варшава, , 08:28 — REGNUM Российский боксер Юрий Кашинский проиграл техническим нокаутом представителю Польши Михалу Цесляку в бою за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг, который проходил в Варшаве. Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уже в первом раунде 12-раундового поединка спортсмен из России пропустил точный удар оппонента и смог устоять на ногах только благодаря канатам. После этого судья не стал открывать счет и присудил победу Цесляку.

Отметим, это второе поражение для 34-летнего Юрия Кашинского при 20 (18 — нокаутом) победах. Для 32-летнего Михала Цесляка данная победа 21-й (15 — нокаутом) при одном поражении.