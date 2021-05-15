Тегеран, , 08:34 — REGNUM 14 мая посол Ирана в Загребе встретился и провёл переговоры о взаимном сотрудничестве с министром культуры и средств массовой информации Хорватии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи Парвиз Эсмаили и Нина Абулина Корженик оценили последнее состояние сотрудничества между двумя странами в области культуры, искусства и средств массовой информации.

Отметив хорошие политические отношения между двумя странами, обе стороны указали на многочисленные культурные общности, а также охарактеризовали интерес и дружбу двух народов как наиболее важную ось расширения двусторонних отношений.

Совместная программа включает сотрудничество двух стран в области кино и кинематографии, музыки, культуры и литературы, сотрудничество между национальными и публичными библиотеками, научное взаимодействие в области истории и восстановления исторических памятников, а также расширение взаимодействия средств массовой информации.

Стороны также обсудили и договорились о реализации ряда новых культурных и художественных программ.