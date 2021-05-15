Подгорица, , 08:11 — REGNUM Борьба за стабильную конституционную систему, разделение властей, верховенство закона и европейский путь — ценности, которым Черногория безоговорочно привержена, и которые будет защищать в интересах граждан, заявил 14 мая президент Черногории Мило Джуканович во время встречи с послом Албании Ридием Куртезием. Он также обсудил с послом дружественные отношения между Черногорией и Албанией и европейскую перспективу двух стран и региона в целом. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Джуканович поздравил Куртезия с успешной организацией недавно состоявшихся парламентских выборов в Албании и выразил надежду, что свободно выраженная воля граждан Албании станет основой для дальнейшего прогресса и достижения целей страны в области экономики и демократического развития.

«С учетом того, что перед Черногорией и Албанией стоят многочисленные проблемы, наиболее тяжёлой все еще остается борьба с пандемией. Только после достаточной иммунизации населения будут созданы условия для стимулирования туризма и преодоления экономических последствий пандемии. В то же время перед нами стоят вызовы в области европеизации региона, и главный вызов, с которым наш регион и Европа сталкиваются в связи с влиянием третьих стран, интересы которых противоречат интересам ЕС», — подчеркнул Джуканович.