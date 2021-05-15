Амстердам, , 08:03 — REGNUM В министерстве иностранных дел Нидерландов 14 мая высказались против либерализации визового режима между Евросоюзом и Косово. Причиной данного решения в Амстердаме назвали высокий уровень коррупции и организованную преступность в крае.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Нидерландах назвали «недостаточно убедительным» доклад Еврокомиссии за 2018 год, согласно которому Косово удовлетворяет критериям Евросоюза для проведения либерализации визового режима, то есть для отмены въездных виз для пребывающих на срок до 90 дней.

Данное заявление было отправлено голландским МИД в ответ на запрос албанского новостного агентства Telegrafi для передачи RTV Dukagjini.

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