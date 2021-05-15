Москва, , 05:14 — REGNUM Максимальная закупочная стоимость отечественных вакцин против коронавирусной инфекции в России является примерно одинаковой, сообщает Минпромторг РФ.

По данным ведомства, стоимость дозы вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 842 рубля. Одна доза «КовиВака» при закупке обходится в 866 рублей, а доза препарата «Спутник V» — 866,1 рубля. В Минпромторге уточнили, что на стоимость вакцин влияет установленная ФАС цена и производственные возможности площадок, где создаются препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство здравоохранения РФ включило две российских вакцины против коронавирусной инфекции — «КовиВак» и «Спутник Лайт» — в рекомендации ведомства по лечению и профилактике COVID-19. Также из списка препаратов для лечения коронавирусной инфекции убрали гидроксихлорохин.

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