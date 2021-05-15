Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Американские компании должны подготовить свои компьютерные системы к новым кибератакам, в которых используются вирусы-вымогатели. С таким призывом выступили власти США, 14 мая передает телеканал CNBC.

Журналисты сослались на адресованное бизнесу открытое письмо министра внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса и главы минторговли государства Джины Раймондо.

Руководители ведомств отметили, что по итогам 2020 года число хакерских атак с использованием вирусов-вымогателей значительно возросло, как и размер средств, которые компании были вынуждены выплатить киберпреступникам.

Майоркас и Раймондо подчеркнули, что власти США ведут работу по выявлению киберугроз и борются с такими преступниками, но справится с ними без участия самих компаний правительство не может. Министры добавили, что организации, решившие улучшать свою киберзащиту могут рассчитывать на помощь государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая подвергшаяся кибератаке крупнейшая американская компания Colonial Pipeline полностью восстановила работу своей трубопроводной системы после нескольких дней простоя. Организация выплатила выкуп хакерам в размере $5 млн в криптовалюте.

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