Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Благодаря ошибке Animal Crossing: New Horizons, которую в игру добавило очередное обновление, персонажи получили возможность залезать внутрь различных игровых предметов. Об этом 15 мая сообщил портал Kotaku.

Геймеры быстро выяснили, что их герои могут в том числе «отдыхать» в бассейнах и ваннах. Издание отметило, что результаты сбоя порой выглядят настолько «идеально», что многие поклонники игры стали просить Nintendo не исправлять ошибку и оставить всё как есть.

https://twitter.com/Kotaku/status/1393326024616669184

https://twitter.com/froggy_mochi/status/1393307454289719296

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Animal Crossing: New Horizons могут появиться новые персонажи. На это намекнула компания Nintendo, опубликовав несколько новых скриншотов.

Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo намекнула, что в игре Animal Crossing появятся новые персонажи