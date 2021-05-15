Лондон, , 02:52 — REGNUM Игроки ПК-версии космического симулятора Elite Dangerous, купившие дополнение (DLC) Odyssey, не смогут поделиться сеансом игрового процесса с обладателями версии Horizons. Об этом 15 мая сообщил портал Eurogamer.

Разработчики сообщили, что галактика Odyssey на некоторое время будет отделена от галактики старой версии игры. Они отметили, что это временная мера и миры снова будут объединены после того, как осенью 2021 года релиз Odyssey состоится на консолях Xbox и PlayStation.

Напомним, релиз дополнения Elite Dangerous: Odyssey состоится 19 мая 2021 года. После его выхода все игроки, которые приобрели DLC, впервые получат возможность покинуть космический корабль и прогуляться по планетам и станциям.

Читайте ранее в этом сюжете: Участники тестирования Elite Dangerous: Odyssey получили доступ к кораблям