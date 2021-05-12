Вашингтон, 14 мая, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Тема гипотетической встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будет обсуждаться российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Госдепа Энтони Блинкеном на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике, сообщил 14 мая журналистам глава пресс-службы американского геополитического ведомства Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

Кроме того, главы дипломатических ведомств России и США обсудят вопросы, связанные с Ираном и с Северной Кореей. Важной темой переговоров станут «вопросы стратегической стабильности».

Прайс «И мы пытаемся понять, можем ли выйти на отношения с Москвой, которые будут более стабильными и более предсказуемыми».

Напомним, заседание Арктического совета состоится в столице Исландии 19−20 мая.