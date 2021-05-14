Берлин, , 23:28 — REGNUM Сегодня, 14 мая, нападающий берлинской «Герты» и сборной Польши Кшиштоф Пентек в своем твиттере сообщил, что не сможет принять участие на Евро-2020 из-за травмы голеностопа.

«Последние 36 часов были тяжелыми для меня. Из-за травмы я пропущу Евро, а я очень сильно места сыграть на этом турнире.

Мое восстановление начинается сейчас, и это единственное, на чем я должен сфокусироваться», — написал футболист.

В текущем сезоне Пентек принял участие в 32 матчах в составе «Герты» и набрал 14 (7+7) очков по системе «гол+пас».

Напомним, что польский форвард получил повреждение голеностопа в матче 31-го тура Бундеслиги против «Шальке». Сегодня он перенес операцию.