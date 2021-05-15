Вашингтон, 15 мая 2021, 08:23 — REGNUM Американские потребители — инженеры экономики США — взяли неожиданную передышку в своих тратах в апреле, когда ослабла поддержка социальных пособий. Об этом 14 мая сообщает Al Jazeera.

Продажа брендовых медицинских масок. Помона, штат Калифорния, США
Продажа брендовых медицинских масок. Помона, штат Калифорния, США
Russ Allison Loar

Розничные продажи в Соединенных Штатах внезапно упали в апреле на фоне того, как правительственная поддержка в виде стимулирующих выплат ослабла. Тем не менее, сообщает издание, рост продаж ожидается в ближайшее время в преддверии перезапуска экономики.

Отчет министерства торговли США в пятницу, 14 мая, показал, что рыночные продажи поднялись в марте намного выше, чем ожидалось. Также было зафиксировано, что американцы начали тратить деньги не столько на покупки, сколько на рестораны и бары.

Напомним, в конце апреля число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 553 тыс., что стало одним из самых низких показателей с начала пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.