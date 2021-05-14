Вашингтон, 14 мая, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Действия азербайджанских военных на границе с Арменией являются провокационными, сообщила 14 мая журналистам замглавы пресс-службы Госдепа США Джалина Портер.

AgnosticPreachersKid Штаб-квартира Государственного департамента США

Отметив, что Вашингтон внимательно наблюдает за происходящим в Закавказье, Портер назвала «перемещение сил» Азербайджан в Сюникском районе Армении «безответственным и неоправданно провокационным».