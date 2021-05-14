Минск, 14 мая, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии своим апелляционным определением оставила без изменения приговор судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда от 25 февраля 2021 года в отношении двух манифестантов, против которых военнослужащие белорусской армии применили оружие. Приговор вступил в законную силу. При этом одного манифестанта они застрелили в затылок, а второму удалось бежать.

ИА REGNUM Минск, ОМОН

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Генпрокуратура Белоруссии сообщила 14 мая, что позже пойманный Александр Кордюков был признан виновным в «покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности; сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия». Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

«Этим же приговором умерший Шутов Г. В., 1975 г. р., признан виновным в сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В соответствии с ч. 3 ст. 468−24 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь в отношении Шутова Г. В. постановлен обвинительный приговор без назначения наказания», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

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