Воронеж, 14 мая, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Размер штрафа за снос здания бывшего хлебозавода №1 в Воронеже снижен до 150 тыс. рублей, решение 14 мая принял Ленинский районный суд. Об этом сообщили «Вести-Воронеж».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Штраф заплатит структура строительной компании «Выбор» СЗ «Выбор-Север», ранее признанная виновной в сносе исторических зданий комплекса «Хлебозавода №1» на улице Фридриха Энгельса в Воронеже.

Как сообщало ИА REGNUM, здания, входящие в комплекс бывшего хлебозавода №1 в Воронеже, были снесены в ноябре-декабре 2020 года. На момент сноса здания не были признаны объектом культурного наследия, а охранный статус получили лишь после сноса части зданий.

В феврале Ленинский районный суд признал застройщика «Выбор-Север» виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия и назначил штраф в размере 750 тыс. рублей. Однако компания обжаловала решение районного суда Воронежа, и в апреле облсуд отменил назначение штрафа.