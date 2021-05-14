Бишкек, 14 мая, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Посольства Великобритании и Канады выступили с совместным заявлением, выразив обеспокоенность в связи с возможной национализацией правительством Киргизии горнорудного предприятия «Кумтор голд», разрабатывающего крупнейшее в Туркестанском регионе золотое месторождение «Кумтор».

Michael Karavanov Золотоносный рудник Кумтор

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Диппредставительства отмечают, что разворачивающаяся вокруг «Кумтора» ситуация «вызывает серьезную озабоченность из-за их потенциально далеко идущих последствий для прямых иностранных инвестиций в Киргизию».

"Меры, негативно влияющие на торговлю и прямые иностранные инвестиции, еще больше подорвут и без того хрупкое экономическое положение киргизского народа», — говорится в заявлении.

Подводя итог, канадские и британские дипломаты выразили надежду на то, что «торговые соглашения будут соблюдены, а разногласия будут быстро и полюбовно разрешены».

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